Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbefugte Nutzung von Baufahrzeugen

Rohr (ots)

In der Zeit von Freitag Nachmittag bis Samstag Mittag nutzten bisher Unbekannte Baufahrzeuge, welche auf Baustellen im Bereich Rohr abgestellt waren und fuhren mit diesen umher. Nach der Nutzung wurden diese dann durch die Täter an anderer Stelle abgestellt. Die Polizei bittet daher um Mithilfe, wer kann Hinweise zu den Personen geben, die unberechtigt die Baufahrzeuge genutzt haben? Hinweise bitte an die PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ST/0058319/2026.

Außerdem wurde im Bereich einer Baustelle ein Baufahrzeug aufgefunden, welches zu einer anderen Baustelle gehört, wem dieses Fahrzeug gehört muss derzeit noch ermittelt werden. Der Baustellenbetreiber, welcher in diesem Bereich ebenfalls eine Baustelle hat und ein solches Fahrzeug vermisst wird ebenfalls gebeten, sich mit der PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ST/0058380/2026 in Verbindung zu setzen.

