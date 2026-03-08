LPI-SHL: Brennender Mülleimer
Suhl (ots)
Am 07.03.2026 gegen 13:20 Uhr kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Mülleimers an einer Bushaltestelle in der Ringbergstraße in Suhl. Hierbei verschmorte der Plastikeinsatz samt Inhalt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr zugüg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache geben können, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0058315/2026 im Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell