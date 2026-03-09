PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag einen Mercedes, der in der Mozartstraße in Bad Salzungen geparkt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0058828/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:35

    LPI-SHL: Feuer entfacht

    Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entfachte am Sonntag gegen 16:50 Uhr ein Feuer in einer eingegrabenen Schubkarre in einem kleinen Waldstück zwischen dem Maßfelder Weg und einem Tennisclub in Meiningen. Mehrere Jugendliche liefen gerade auf dem Maßfelder Weg entlang, als sich ein Unbekannter mit einem Fahrrad in rasanter Geschwindigkeit vom Brandort entfernte. Die Jugendlichen bemerkten das Feuer und versuchten es zu löschen. Ein weitere Zeuge sah, was ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:04

    LPI-SHL: echtes E-Bike ohne Versicherungskennzeichen

    Bad Salzungen (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde ein Fahrzeugführer auf einem echten E-Bike (Fahrrad mit eigenständigen Antrieb ohne Tretunterstützung und Gasgriff) festgestellt. Das echte E-Bike machte das was es soll - es fuhr ohne Tretunterstützung 25km/h. Laut Gesetz ist hierfür jedoch ein Versicherungskennzeichen vorgeschrieben und genau das war nicht vorhanden. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:21

    LPI-SHL: Brennender Mülleimer

    Suhl (ots) - Am 07.03.2026 gegen 13:20 Uhr kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Mülleimers an einer Bushaltestelle in der Ringbergstraße in Suhl. Hierbei verschmorte der Plastikeinsatz samt Inhalt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr zugüg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache geben können, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0058315/2026 im Inspektionsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren