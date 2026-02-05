Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock/Telgte-Westbevern. Während Arbeiten an Windrad verstorben

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (04.02.2026, 17.33 Uhr) darüber informiert worden, dass sich ein Mann in einem Windrad an der L 811 zwischen Ostbevern-Brock und Westbevern in seinem Sicherheitsgurt in hilfloser Lage befinden würde.

Durch Unterstützung der Höhenrettung Gütersloh konnte der 26-Jährige aus Leipzig aus über 70 Metern Höhe geborgen werden. Ein Notarzt stellte fest, dass der Leipziger verstorben ist.

Das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster ist bereits eingebunden, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell