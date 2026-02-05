PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock/Telgte-Westbevern. Während Arbeiten an Windrad verstorben

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (04.02.2026, 17.33 Uhr) darüber informiert worden, dass sich ein Mann in einem Windrad an der L 811 zwischen Ostbevern-Brock und Westbevern in seinem Sicherheitsgurt in hilfloser Lage befinden würde.

Durch Unterstützung der Höhenrettung Gütersloh konnte der 26-Jährige aus Leipzig aus über 70 Metern Höhe geborgen werden. Ein Notarzt stellte fest, dass der Leipziger verstorben ist.

Das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster ist bereits eingebunden, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohner überwältigt Einbrecher

    Warendorf (ots) - Seinen Mittwochabend (04.02.2026, 21.30 Uhr) hat sich ein 48-jähriger Neubeckumer sicher anders vorgestellt. Der 48-Jährige befand sich auf einem Balkon seines Einfamilienhauses an der Graf-Galen-Straße, als er eine unbekannte Person im Garten bemerkte. Er begab sich umgehend ins Wohnzimmer und stellte einen Einbrecher fest, der sich über eine Terrassentüre Zugang zu dem Gebäude verschafft hatte. ...

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch in private Werkstatt - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine private Werkstatt in Oelde-Stromberg eingebrochen. Über eine Türe verschafften sie sich zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Straße Auf dem Borgkamp und stahlen diverse Werkzeuge im vierstelligen Wert. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Geparktes Auto angefahren - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (03.02.2026, 20.00 Uhr) und Mittwoch (04.02.2026, 07.00 Uhr) ein geparktes Auto in Ahlen-Vorhelm angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Der weiße Chevrolet Spark stand an der Hauptstraße. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

