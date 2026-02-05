POL-WAF: Ostbevern-Brock/Telgte-Westbevern. Während Arbeiten an Windrad verstorben
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (04.02.2026, 17.33 Uhr) darüber informiert worden, dass sich ein Mann in einem Windrad an der L 811 zwischen Ostbevern-Brock und Westbevern in seinem Sicherheitsgurt in hilfloser Lage befinden würde.
Durch Unterstützung der Höhenrettung Gütersloh konnte der 26-Jährige aus Leipzig aus über 70 Metern Höhe geborgen werden. Ein Notarzt stellte fest, dass der Leipziger verstorben ist.
Das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster ist bereits eingebunden, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell