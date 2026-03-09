Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuer entfacht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entfachte am Sonntag gegen 16:50 Uhr ein Feuer in einer eingegrabenen Schubkarre in einem kleinen Waldstück zwischen dem Maßfelder Weg und einem Tennisclub in Meiningen. Mehrere Jugendliche liefen gerade auf dem Maßfelder Weg entlang, als sich ein Unbekannter mit einem Fahrrad in rasanter Geschwindigkeit vom Brandort entfernte. Die Jugendlichen bemerkten das Feuer und versuchten es zu löschen. Ein weitere Zeuge sah, was passierte und alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder weitere sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0058967/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

