Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In leerstehendes Wohnhaus eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Lange Stiege;

Tatzeit: zwischen dem 24.06.2026, 19.00 Uhr und 26.02.2026, 09.45 Uhr;

Eine aufgehebelte Tür an seinem Haus entdeckt hat ein Mann am Donnerstagmorgen in Borken. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude an der Straße Lange Stiege. Tatbeute machten die Einbrecher nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell