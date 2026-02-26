POL-BOR: Kreis Borken - Pressekonferenz "Kriminalitätsentwicklung im Kreis Borken im Jahr 2025" findet am 03.03.2026 statt
Ein Dokument
Kreis Borken (ots)
Sehr geehrte Medienvertreter,
in der Anlage finden Sie die Einladung zu der Pressekonferenz. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell