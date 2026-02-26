Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Motorradfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Marienthaler Straße/ Zur Pannhütte;

Unfallzeit: 25.02.2026, 17.30 Uhr;

Ein schwer Verletzter und ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend in Raesfeld-Erle ereignet hat. Ein 29-jähriger Kradfahrer aus Raesfeld befuhr die Marienthaler Straße in Richtung Marienthal. Im Bereich der Einmündung Zur Pannhütte bremste ein vorausfahrender Pkw ab, um nach links abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 29-jährige Kradfahrer den Bremsvorgang und fuhr dem Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß stürzte er zu Boden und verletzt sich schwer. Der Kradfahrer wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Autofahrer aus Raesfeld-Erle blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Marienthaler Straße im Bereich des Unfalls nur einspurig befahrbar. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell