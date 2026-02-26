POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Einfamilienhaus
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Oberortwick;
Tatzeit: 25.02.2026, 06.20 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind zwei bislang unbekannte Täter an der Straße Oberortwick in Ahaus. Mittwochmorgen, gegen 06.20 Uhr verschafften sich die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Inneren. Dort öffneten sie Schränke und durchwühlten persönliche Gegenstände. Die Unbekannten entwendeten technische Geräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell