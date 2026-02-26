POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße; Unfallzeit: 25.02.2026, 16.15 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Ahaus ein Pedelec sowie eine Tür einer ehemaligen Bäckerei an der Wessumer Straße beschädigt. Der Unbekannte rangierte rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen ein hinter ihm abgestelltes Pedelec. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad gegen die ...

