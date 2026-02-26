Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 25.02.2026, 16.15 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Ahaus ein Pedelec sowie eine Tür einer ehemaligen Bäckerei an der Wessumer Straße beschädigt. Der Unbekannte rangierte rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen ein hinter ihm abgestelltes Pedelec. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad gegen die Eingangstür gedrückt. Es entstand Sachschaden am Rad als auch an der Tür. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer trug einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell