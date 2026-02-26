PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 25.02.2026, 16.15 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Ahaus ein Pedelec sowie eine Tür einer ehemaligen Bäckerei an der Wessumer Straße beschädigt. Der Unbekannte rangierte rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen ein hinter ihm abgestelltes Pedelec. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad gegen die Eingangstür gedrückt. Es entstand Sachschaden am Rad als auch an der Tür. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer trug einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

  • 25.02.2026 – 14:25

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Werkzeuge aus Sprinter entwendet

    Reken (ots) - Tatort: Bahnhof-Reken, Gewerbering; Tatzeit: zwischen 24.02.2026, 20.00 Uhr und 25.02.2026, 07.15 Uhr; In einen Mercedes Sprinter eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Bahnhof-Reken am Gewerbering. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug. Aus dem Inneren entwendete er Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

  • 25.02.2026 – 13:36

    POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Ottensteiner Straße; Unfallzeit: 23.02.2026, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr; Einen grauen Audi A3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Am Montagnachmittag, zwischen 16.00 Uhr 16.20 Uhr, parkte das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ottensteiner Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne am Kühlergrill und der Stoßstange und ...

