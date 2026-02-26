PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Kellerräume

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwartzstraße;

Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 23.30 Uhr und 24.02.2026, 11.00 Uhr;

Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam mehrere Kellertüren in einem Wohngebäude aufzuhebeln. Der Unbekannte verschaffte sich zuvor widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Schwartzstraße. Der Einbruch blieb ein Versuch und der Täter machte keine Beute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

