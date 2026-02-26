POL-BOR: Velen - Diebstahl von Kleinkraftrad

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Schwartzstraße; Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 23.30 Uhr und 24.02.2026, 11.00 Uhr; Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam mehrere Kellertüren in einem Wohngebäude aufzuhebeln. Der Unbekannte verschaffte sich zuvor widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Schwartzstraße. Der Einbruch blieb ein Versuch und der Täter machte keine Beute. Hinweise erbittet das ...

