Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Diebstahl von Kleinkraftrad

Velen (ots)

Tatort: Velen, Steinebahnweg;

Tatzeit: 25.02.2026, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr;

Ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Velen. Das schwarze Fahrzeug parkte zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Privatgrundstück am Steinebahnweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

