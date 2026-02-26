POL-BOR: Legden - Einbruch in Baustellencontainer
Legden (ots)
Tatort: Legden, Deipenbrock;
Tatzeit: zwischen 25.02.2026, 17.30 Uhr und 26.02.2026, 06.30 Uhr;
Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in mehrere Container einer Großbaustelle an der Straße Deipenbrock in Legden eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten daraus Kupferkabel und Werkzeuge. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter auf das Gelände gelangten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell