Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Baustellencontainer

Legden (ots)

Tatort: Legden, Deipenbrock;

Tatzeit: zwischen 25.02.2026, 17.30 Uhr und 26.02.2026, 06.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in mehrere Container einer Großbaustelle an der Straße Deipenbrock in Legden eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten daraus Kupferkabel und Werkzeuge. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter auf das Gelände gelangten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell