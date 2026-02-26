POL-BOR: Gronau - Automat aufgebrochen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Brechter Weg;
Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 00.00 Uhr und 25.02.2026, 07.30 Uhr;
Den Automaten einer Elektroladesäule aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Straße Brechter Weg in Gronau. Zwischen Montagnacht und Mittwochmorgen öffneten die Unbekannten gewaltsam das Bargeldfach. Die Täter machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
