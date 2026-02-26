PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Automat aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brechter Weg;

Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 00.00 Uhr und 25.02.2026, 07.30 Uhr;

Den Automaten einer Elektroladesäule aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Straße Brechter Weg in Gronau. Zwischen Montagnacht und Mittwochmorgen öffneten die Unbekannten gewaltsam das Bargeldfach. Die Täter machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

