FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW
Mönchengladbach-Giesenkirchen-Nord, 09.02.2026, 23:23 Uhr, Zoppenbroicher Straße (ots)
In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten beide Insassen der beteiligten PKW die Fahrzeuge bereits verlassen. Der Rettungsdienst versorgte beide Patienten und transportierte sie leichtverletzt in ein örtliches Krankenhaus. Währenddessen klemmte die Feuerwehr die Batterien ab und sicherte die Unfallstelle.
Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.
Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Stephan Dickmeis unter Aufsicht von Brandoberinspektorin Karin Mrosek
