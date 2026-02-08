Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Wickrath, 08.02.2026, 10:49 Uhr, Schönbergstraße (ots)

Der Feuerwehr wurde heute Morgen ein Kellerbrand auf der Schönbergstraße in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die eintreffenden Kräfte stellten schnell fest, dass es sich um einen Entstehungsbrand im Keller handelte. Ein Bewohner hatte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Gebrannt hatte eine kleine Menge Holz. Der Keller und der Treppenraum waren leicht verraucht. Die Brandstelle wurde vorsorglich mit eine Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Nachlöscharbeiten waren aber nicht erforderlich. Mit zwei Hochleistungslüftern erfolgte abschließend die Entrauchung des Gebäudes. Personen kamen keine zu Schaden

Im Einsatz war das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell