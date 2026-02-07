Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus - Kleinbrand schnell gelöscht

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach Heyden, 06.02.2026, 18:23 Uhr, Gasstraße (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Mehrfamilienhaus auf der Gasstraße alarmiert. Anwohner hatten Brandgeruch aus einer Wohnung festgestellt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Brandgeruch im Treppenraum deutlich wahrnehmbar. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur betroffenen Wohnung. In der Wohnung wurde eine leichte Verrauchung festgestellt. Auslöser war ein Kleinbrand. Eine umgekippte Kerze hatte eine danebenstehende kleine Gaskartusche (Lufterfrischer) entzündet. Das Feuer beschränkte sich auf ein darunterliegendes Gestell und konnte von den Einsatzkräften zügig gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den zwischenzeitlich eingetroffenen Mieter übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheiten Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Hauptbrandmeister Stephan Dickmeis (Zugführer in Ausbildung) und Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell