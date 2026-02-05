Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52 - Fahrerin verletzt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-BAB 52 in Fahrtrichtung Roermond, 05.02.2026, 15:28 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 52 alarmiert. Es war zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen.

Ein zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrender Krankentransportwagen leitete umgehend erste notfallmedizinische Maßnahmen ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten Fahrerin des PKW und sicherten gemeinsam mit der Autobahnpolizei die Unfallstelle ab.

Für die weitere medizinische Behandlung wurde die Patientin aus dem Krankentransportwagen in einen Rettungswagen übernommen und in ein Krankenhaus transportiert. Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell