Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall, eine verletzte Person

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, 04.02.2026, 13:08 Uhr, BAB 61 (ots)

In den Mittagsstunden des 04.02.2026 kam es auf der Autobahn A 61 im Kreuz Mönchengladbach zu einem Alleinunfall eines PKW. Der PKW war von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und kam neben der Tangente zur A 52 zum Stehen. Der Fahrer des PKW konnte sein Fahrzeug aus eigener Kraft vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr Mönchengladbach wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Batterie des verunfallten Fahrzeugs abgeklemmt. Während des Einsatzes kam es durch die Sperrung eines Fahrstreifens zu einem kurzzeitigen Rückstau auf der Autobahn.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung:

Hauptbrandmeister Markus Launer (Zugführer in Ausbildung) Brandamtmann Christian Küppers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell