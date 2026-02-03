Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Lürrip, 03.02.2026, 13:24 Uhr, Krefelder Straße (ots)

In den Mittagsstunden ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Auf der Krefelder Straße sollte in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung brennen, zudem wurde ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl gemeldet. Der Leitstellendisponent alarmierte umgehend ausreichend Einsatzkräfte zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es auf der Gebäuderückseite auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen und drohte, sich auf die angrenzende Wohnung auszudehnen. Mehrere Personen befanden sich noch im Gebäude, der Treppenraum war zu diesem Zeitpunkt rauchfrei. Die Polizei evakuierte das Gebäude vorsorglich. Die betroffenen Personen wurden in einem Bus der NEW betreut und durch den Rettungsdienst gesichtet. Alle Personen blieben unverletzt. Da in der Brandwohnung sowie in der darüberliegenden Wohnung auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zur Wohnung und bekämpfte den Brand im Innenangriff mit einem C-Rohr. In den Wohnungen befanden sich keine Personen. Parallel wurde die Brandbekämpfung von außen über eine in Stellung gebrachte Drehleiter ebenfalls mit einem C-Rohr durchgeführt. Zur vollständigen Brandbekämpfung musste die Dachhaut oberhalb des Balkons teilweise geöffnet werden. Eine Kontrolle auf verbliebene Glutnester erfolgte mit einer Wärmebildkamera. Der Treppenraum wurde mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten. Eine zur Menschenrettung bereitgestellte Drehleiter kam nicht zum Einsatz. Durch den schnellen und umfassenden Einsatz konnte das Feuer auf den Entstehungsbereich begrenzt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Brandwohnung zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. Alle weiteren Wohnungen wurden durch die Einsatzkräfte vorsorglich kontrolliert und sind weiterhin bewohnbar. Aufgrund des Einsatzes kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Krefelder Straße.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Löschzug der Feuer- du Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellehygiene und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Bus der NEW, ein Notfallseelsorger und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Zusätzlich waren das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr und ein weiterer Rettungswagen alarmiert, mussten aber nicht eingesetzt werden.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell