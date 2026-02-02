PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Gewerbebetrieb

FW-MG: Brand in einem Gewerbebetrieb
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Neuwerk, 02.02.2026, 10:57 Uhr, Boettgerstraße (ots)

Gegen 10:57 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Gewerbebetriebes einen Brand in einer Maschine zur Altpapierverarbeitung.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine Rauchentwicklung aus einer Halle sichtbar. Es brannte im Inneren einer Altpapierschreddermaschine. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da ein direkter Zugang zum Brandherd innerhalb der Maschine nur eingeschränkt möglich war.

Nach Rücksprache mit dem Objektverantwortlichen wurde entschieden, die Maschine kontrolliert weiterlaufen zu lassen, um das brennende Material aus dem Inneren nach außen zu fördern und dort gezielt abzulöschen. Diese Vorgehensweise führte schließlich zum gewünschten Löscherfolg.

Nach einer Einsatzdauer von rund 2,5 Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Mitarbeiter des Betriebes.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hygienemodul des Technik- und Logistikzentrums der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeisterin Kerstin Nagel (Praktikantin Zugführer-Ausbildung) und Brandrat Mario Valles-Fernandez

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren