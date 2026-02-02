Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Gewerbebetrieb

Mönchengladbach-Neuwerk, 02.02.2026, 10:57 Uhr, Boettgerstraße (ots)

Gegen 10:57 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Gewerbebetriebes einen Brand in einer Maschine zur Altpapierverarbeitung.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine Rauchentwicklung aus einer Halle sichtbar. Es brannte im Inneren einer Altpapierschreddermaschine. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da ein direkter Zugang zum Brandherd innerhalb der Maschine nur eingeschränkt möglich war.

Nach Rücksprache mit dem Objektverantwortlichen wurde entschieden, die Maschine kontrolliert weiterlaufen zu lassen, um das brennende Material aus dem Inneren nach außen zu fördern und dort gezielt abzulöschen. Diese Vorgehensweise führte schließlich zum gewünschten Löscherfolg.

Nach einer Einsatzdauer von rund 2,5 Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Mitarbeiter des Betriebes.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hygienemodul des Technik- und Logistikzentrums der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeisterin Kerstin Nagel (Praktikantin Zugführer-Ausbildung) und Brandrat Mario Valles-Fernandez

