Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand in Zweifamilienhaus Fünf Personen und ein Hund gerettet Eine Person mit Rauchgasvergiftung

Mönchengladbach-Windberg, 04.02.2026, 03:50 Uhr, Anton-Heinen-Straße (ots)

Gegen 4 Uhr heute Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Zweifamilienhaus auf der Anton Heinen Straße alarmiert. Nach Angaben der Anrufer waren sowohl die Wohnungen als auch der Treppenraum stark verraucht. Ein selbstständiges Verlassen des Gebäudes war für die Bewohner nicht möglich.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Keller des Hauses. Der Treppenraum war stark verraucht. In der Erdgeschosswohnung befand sich eine Person gemeinsam mit einem Hund. Auch diese Wohnung war verraucht. In der Wohnung im Obergeschoss hielten sich vier Personen auf. Dort war die Wohnung ebenfalls verraucht, lediglich ein Zimmer zur Straßenseite war noch rauchfrei. Die Bewohner machten sich an einem geöffneten Fenster bemerkbar.

Die Person aus der Erdgeschosswohnung wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die vier Personen aus der Obergeschosswohnung wurden über eine in Stellung gebrachte Drehleiter gerettet und anschließend durch den Rettungsdienst gesichtet. Sie blieben unverletzt.

Der Brand im Keller wurde von einem Trupp unter Atemschutz im Innenangriff mit einem C Rohr gelöscht. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Aufgrund des Brandschadens musste das Gebäude durch die NEW stromlos geschaltet werden und ist derzeit nicht bewohnbar. Die unverletzten Bewohner kamen bei Verwandten unter. Der Hund aus der Erdgeschosswohnung wurde von einem Angehörigen abgeholt und blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Brandstelle zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum, die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die NEW Abteilungen Strom und Gas und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

