Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand

Mönchengladbach-Hardt, 06.02.2026, 17:10 Uhr, Birkmannsweg (ots)

Am späten Nachmittag kam es in einem leerstehenden Gebäude im Bereich der Sportanlage Birkmannsweg zu einem Kleinbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung feststellbar. Die Einsatzkräfte verschafften sich umgehend Zugang zum Gebäude. Brennender Abfall wurde mit Hilfe eines Kleinlöschgeräts zügig abgelöscht. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt um das Gebäude von Rauch zu befreien.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach

