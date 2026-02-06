Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardt, 06.02.2026, 17:10 Uhr, Birkmannsweg (ots)

Am späten Nachmittag kam es in einem leerstehenden Gebäude im Bereich der Sportanlage Birkmannsweg zu einem Kleinbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung feststellbar. Die Einsatzkräfte verschafften sich umgehend Zugang zum Gebäude. Brennender Abfall wurde mit Hilfe eines Kleinlöschgeräts zügig abgelöscht. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt um das Gebäude von Rauch zu befreien.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell