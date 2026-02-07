Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Mönchengladbach-Rheydt, 07.02.2026, 09:08 Uhr, Limitenstraße (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Insassen eines Autos dieses bereits verlassen, der Insasse des anderen Fahrzeugs konnte mithilfe der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sein Fahrzeug ebenfalls verlassen. Der Rettungsdienst sowie der Notarzt übernahmen die Versorgung der Patienten, von denen einer ins Krankenhaus transportiert werden musste. Die Feuerwehr sicherte währenddessen die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Sebastian Schippschak unter Aufsicht von Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell