Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kollision zwischen LKW und PKW

  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach- BAB 52 in Fahrtrichtung Roermond, 09.02.2026, 08:00 Uhr (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 52 alarmiert. Es war zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Weitere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Rettungskräfte und betreuten die betroffenen Personen neben der Fahrbahn. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten den Rettungsdienst bei seinen Maßnahmen. Die leichtverletzte Person des Pkws wurde durch die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Durch die Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr kam es auf der BAB 52 zu einem Rückstau.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Benedikt Wortmann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

