LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag einen Mercedes, der in der Mozartstraße in Bad Salzungen geparkt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0058828/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Rückfragen ...

