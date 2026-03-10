LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer
Bad Salzungen (ots)
Ein Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen stoppte am frühen Montagnachmittag einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 46-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
