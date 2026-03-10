PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Schuppen

Suhl (ots)

Montagabend brannte ein Schuppen in der Straße "Heiligenland" in Suhl. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand fahrlässig verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

