LPI-SHL: Brennender Schuppen
Suhl (ots)
Montagabend brannte ein Schuppen in der Straße "Heiligenland" in Suhl. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand fahrlässig verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
