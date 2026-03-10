LPI-SHL: Brennender Schuppen

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagvormittag machten sich bislang unbekannte Täter an einem Motorrad der Marke "BMW" zu schaffen, welches in dem Zeitraum mit einer Plane abgedeckt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis abgestellt war. Die Unbekannten bauten von dem Motorrad mehrere Teile ab (unter anderem einen Seitenspiegel und einen Kupplungshebel) und deckten es anschließend wieder ab. Der Schaden am Krad beläuft sich auf etwa ...

