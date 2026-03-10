Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Lagerhalle eingebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen, 05:50 Uhr, gewaltsam in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten zwei Hubwagen samt Ladegeräten und Akkus sowie größere Mengen an Dachpappe und Gasflaschen. Das Diebesgutes hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0059247/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell