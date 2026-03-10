Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Spendensammlerin - weitere Geschädigte gesucht

Dorndorf (ots)

Eine Frau lief am 24.02.2026 von Haus zu Haus in Dorndorf, klingelte und bat die Bewohner im Namen eines Hilfsdienstes um Geldspenden für ein Kinderhospiz. Die Ermittlungen ergaben, dass die Spendensammlerin nicht für den Hilfsdienst tätig ist und auch keine Spende beim Hospiz ankam. Wie viel Geld die Frau insgesamt erhalten hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Sammlungsbetruges aufgenommen und bittet Personen, die eventuell auch in umliegenden Orten Geld in diesem Zusammenhang gespendet haben, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047822/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

