Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Schleusingen (ots)

Eine Autofahrerin parkte am 27.02.2026 gegen 15:00 Uhr ihren VW Bus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Suhler Straße in Schleusingen. In der Zeit bis 16:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den hinteren Teil des Autos, weshalb ein Schaden am Stoßfänger, am Reflektor und dem Kofferraum entstand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0055670/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell