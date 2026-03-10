PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Schleusingen (ots)

Eine Autofahrerin parkte am 27.02.2026 gegen 15:00 Uhr ihren VW Bus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Suhler Straße in Schleusingen. In der Zeit bis 16:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den hinteren Teil des Autos, weshalb ein Schaden am Stoßfänger, am Reflektor und dem Kofferraum entstand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0055670/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 13:03

    LPI-SHL: Falsche Spendensammlerin - weitere Geschädigte gesucht

    Dorndorf (ots) - Eine Frau lief am 24.02.2026 von Haus zu Haus in Dorndorf, klingelte und bat die Bewohner im Namen eines Hilfsdienstes um Geldspenden für ein Kinderhospiz. Die Ermittlungen ergaben, dass die Spendensammlerin nicht für den Hilfsdienst tätig ist und auch keine Spende beim Hospiz ankam. Wie viel Geld die Frau insgesamt erhalten hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:06

    LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs

    Hildburghausen (ots) - Montagnachmittag fuhr ein 40-jähriger Autofahrer entgegengesetzt der Einbahnstraße der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Fahrer eines in vorgeschriebener Fahrtrichtung fahrenden Polizeiautos einen Zusammenstoß verhindern. Der 40-Jährige flüchtete vor einer Kontrolle und bevor er mit seinem Pkw an Pollern nicht mehr weiterkam, mussten weitere ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:44

    LPI-SHL: Mit Cross gestürzt

    Hildburghausen (ots) - Am frühen Montagabend fuhr ein Jugendlicher mit einer Crossmaschine auf einer Wiese in Hildburghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er, verletzte sich schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Leichtkraftrad war nicht zugelassenen und der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren