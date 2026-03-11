LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots) - Dienstag zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einer Tasche, die kurz im Außenbereich eines Pflegeheims in der Rimbachstraße in Suhl abgestellt war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Flex, eine Bohrmaschine und einen Schlagschrauber jeweils der Marke "Hilti" im Gesamtwert von etwa 5.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

