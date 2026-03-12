Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand in der Tiefgarage"

Meiningen (ots)

Die Brandortuntersuchung der Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand eines Motorrades in einer Tiefgarage in der Berliner Straße in Meiningen am Dienstag vorsätzlich verursacht wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der verursachte Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu der Brandstiftung an dem Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061443/2026.

