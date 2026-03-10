Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht am Alten Schulweg

Papenburg (ots)

Am Samstag, 7. März 2026, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr am Alten Schulweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Einparken einen dort abgestellten grauen Opel Zafira. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell