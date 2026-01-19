PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Großaitingen - Am Sonntag (18.01.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Schanzweg. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten in der Zeit von 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr einzelne Zimmer des Anwesens nach Wertgegenständen. Offenbar wurden die unbekannten Täter hierbei gestört und flüchteten ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Spickel-Herrenbach - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, bis Sonntag (18.01.2026), 05.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Carron-du-Val-Straße. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Klosterlechfeld - Am Freitag (16.01.2026) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Wohnung in der Bayernstraße zu verschaffen. Im Zeitraum 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr scheiterten die Unbekannten beim Versuch in das Gebäude zu gelangen. Es kam weder zu Sach- noch zu Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Friedberg - Am Samstag (17.01.2026) verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Böhmerwaldstraße. Im Zeitraum 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr entwendeten die Täter diverse Wertgegenstände. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

   - Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten 
     Sie an gegenseitig "aufzupassen".
   - Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte 
     Mülltonnen zu wegräumen.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen.
   - Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie 
     suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand 
     auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und 
     verschließen Sie alle Fenster.
   - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss 
     zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein.

Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Raubdelikt

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - In der Nacht von Samstag (17.01.2026) auf Sonntag (18.01.2026) kam es im Bereich der Neusässer Straße zu einem Raub mit Körperverletzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen Mitternacht überwältigten zwei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:31

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, auf Sonntag (18.01.2026), 11.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Anton-Günther-Straße einen dort geparkten Transporter. Als der Eigentümer zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Donnerstag (15.01.2026) kam es in der Tunnelstraße in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26- und einem 25-Jährigen. Gegen 18.30 Uhr verletzte der 26-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messer. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten konnten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren