Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Großaitingen - Am Sonntag (18.01.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Schanzweg. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten in der Zeit von 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr einzelne Zimmer des Anwesens nach Wertgegenständen. Offenbar wurden die unbekannten Täter hierbei gestört und flüchteten ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Spickel-Herrenbach - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, bis Sonntag (18.01.2026), 05.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Carron-du-Val-Straße. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Klosterlechfeld - Am Freitag (16.01.2026) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Wohnung in der Bayernstraße zu verschaffen. Im Zeitraum 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr scheiterten die Unbekannten beim Versuch in das Gebäude zu gelangen. Es kam weder zu Sach- noch zu Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Friedberg - Am Samstag (17.01.2026) verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Böhmerwaldstraße. Im Zeitraum 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr entwendeten die Täter diverse Wertgegenstände. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". - Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen. - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. - Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster. - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein.

Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell