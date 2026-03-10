Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, kam es zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friederikenstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten blauen Mitsubishi ASX. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Parkplatz, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell