PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, kam es zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friederikenstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten blauen Mitsubishi ASX. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Parkplatz, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:48

    POL-EL: Esterwegen - Handtaschenraub in der Poststraße

    Esterwegen (ots) - Am Mittwochabend, 4. März 2026, kam es gegen 18:30 Uhr in der Poststraße in Esterwegen zu einem Handtaschenraub. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 68-jährige Frau, die auf Gehhilfen angewiesen ist, zu Fuß unterwegs, nachdem sie zuvor Bargeld bei der Sparkasse abgehoben hatte. In Höhe der Poststraße wurde sie von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen, ins Gesicht geschlagen und von ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:05

    POL-EL: Lingen - Zusammenstoß zweier Radfahrer auf Leinpfad

    Lingen (ots) - Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:35 Uhr auf dem Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Rennrad aus Lingen kommend in Richtung Meppen unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Leinpfad in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve zwischen Lingen-Biene und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren