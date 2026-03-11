LPI-SHL: Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Tiefenort/Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagmorgen einen 65-jährigen E-Scooter-Fahrer in Tiefenort und Dienstagvormittag einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Für beide Fahrzeuge bestand kein Versicherungsschutz, weshalb dem jeweiligen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen wurden.
