PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Tiefenort/Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagmorgen einen 65-jährigen E-Scooter-Fahrer in Tiefenort und Dienstagvormittag einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Für beide Fahrzeuge bestand kein Versicherungsschutz, weshalb dem jeweiligen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:39

    LPI-SHL: Mit dem Auto erfasst

    Bad Salzungen (ots) - Mittwochmorgen (11.03.2026) fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen, als plötzlich ein 12-jähriger Junge, der zuvor aus einem Bus ausgestiegen war, auf die Fahrbahn lief. Der 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 12-Jährige verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:31

    LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis

    Wasungen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wasungen stellten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen am Dienstag fest, dass ein 61-jähriger Autofahrer seit Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:17

    LPI-SHL: Sachbeschädigung

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Zeuge meldete Dienstagabend der Polizei eine Personengruppe, welche Werbeplakate eines Zirkus in der Würzburger Straße beschädigt. Es konnten mehrere Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet den Zeugen bzw. weitere Zeugen des Sachverhalts sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061507/2026 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren