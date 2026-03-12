Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fensterscheibe eingeworfen

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter warf am Mittwoch gegen 13:20 Uhr mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe einer Garage in der Straße "An der Hasel" in Suhl ein und beschädigte den Briefkasten. Der dunkel gekleidete dunkelhaarige Mann flüchtete anschließend und konnte polizeilich nicht mehr festgestellt werden. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder dem Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0062308/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell