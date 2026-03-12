Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Werkstatt

Waldfisch (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Möhraer Straße in Waldfisch (Bad Salzungen). Sie entwendeten Werkzeuge unter anderem Kettensägen, Bohrmaschinen, Trennschleifer, ein Schweißgerät und einen Akkuschrauber. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 2.200 Euro. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von ungefähr 700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061752/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

