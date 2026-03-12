PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Werkstatt

Waldfisch (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Möhraer Straße in Waldfisch (Bad Salzungen). Sie entwendeten Werkzeuge unter anderem Kettensägen, Bohrmaschinen, Trennschleifer, ein Schweißgerät und einen Akkuschrauber. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 2.200 Euro. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von ungefähr 700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061752/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:37

    LPI-SHL: Dosen mit Nägeln verteilt

    Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Ein 27-Jähriger präparierte mehrere Dosen mit Nägeln und legte sie am Mittwoch vor den Reifen mehrerer in Obermaßfeld-Grimmenthal am Parkplatz am Bahnhof bzw. eines Einkaufsmarktes abgestellten Fahrzeugen ab. Ein Bauarbeiter bemerkte das Ablegen und stellte den Täter zur Rede, woraufhin der 27-Jährige ihn körperlich anging. Es kam daraufhin zu weiteren körperlichen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:19

    LPI-SHL: Wildunfall mit Wildschwein

    Schleusingen (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Hinternah und Schleusingen, als plötzlich ein ausgewachsenes Wildschwein die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, wodurch im Frontbereich des Pkws ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Das Wildschwein rannte davon. Der 41-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:10

    LPI-SHL: Fensterscheibe eingeworfen

    Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter warf am Mittwoch gegen 13:20 Uhr mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe einer Garage in der Straße "An der Hasel" in Suhl ein und beschädigte den Briefkasten. Der dunkel gekleidete dunkelhaarige Mann flüchtete anschließend und konnte polizeilich nicht mehr festgestellt werden. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder dem Täter nimmt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren