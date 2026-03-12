Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gewahrsam genommen

Meiningen (ots)

Mittwochnachmittag liefen eine 44-Jährige und ein 20-Jähriger auf der Georgstraße in Meiningen, als die Frau beim Vorbeilaufen von einem 37-Jährigen beleidigt wurde. Des Weiteren warf der Mann eine Flasche in ihre Richtung, welche ihr Ziel zum Glück verfehlte. Der 20-Jährige stellte den Täter daraufhin zur Rede und es kam folgend zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, welche durch das Eingreifen weiterer Personen unterbunden werden konnte. Wenig später beleidigte der 37-Jährige erneut zwei vorbeilaufende Jugendliche im Alter von jeweils 17 Jahren. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Personen, die beim Eintreffen der Polizei noch andauerte. Da der alkoholisierte 37-Jährige bereits zuvor wegen einer Bedrohung in der Luisenstraße in Meiningen auffällig geworden war, nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

