Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gewahrsam genommen

Meiningen (ots)

Mittwochnachmittag liefen eine 44-Jährige und ein 20-Jähriger auf der
Georgstraße in Meiningen, als die Frau beim Vorbeilaufen von einem 
37-Jährigen beleidigt wurde. Des Weiteren warf der Mann eine Flasche 
in ihre Richtung, welche ihr Ziel zum Glück verfehlte. Der 20-Jährige
stellte den Täter daraufhin zur Rede und es kam folgend zu einer 
kurzen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, 
welche durch das Eingreifen weiterer Personen unterbunden werden 
konnte.
Wenig später beleidigte der 37-Jährige erneut zwei vorbeilaufende 
Jugendliche im Alter von jeweils 17 Jahren. Es kam zu einer verbalen 
Auseinandersetzung zwischen den Personen, die beim Eintreffen der 
Polizei noch andauerte. Da der alkoholisierte 37-Jährige bereits 
zuvor wegen einer Bedrohung in der Luisenstraße in Meiningen 
auffällig geworden war, nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. 
Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren