Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorrang nicht gewährt - Unfallflucht

Barchfeld (ots)

Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der August-Bebel-Straße in Barchfeld in Richtung Nürnberger Straße, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleinbusses entgegenkam. Dieser umfuhr ein bauliches Hindernis auf seiner Fahrbahnseite, welches der Geschwindigkeitsreduzierung dient, ohne dem 74-Jährigen den Vorrang zu gewähren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Senior aus und stieß gegen einen Laternenmast. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten pflichtwidrig fort. Am Pkw des 74-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0063608/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

