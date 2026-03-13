Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe haben es auf Schmuck abgesehen - Polizei warnt vor Masche

Ingelheim/Gau-Algesheim/Mainz (ots)

Trickdiebstahl von Goldkette - Polizei warnt vor Masche

Am Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, gegen kurz nach 15:00 Uhr ist eine 46-jährige Frau in der Matthias-Grünewald-Straße in Ingelheim von dreisten Trickdieben bestohlen worden. Die Geschädigte war zu Fuß unterwegs, als ein dunkler Pkw neben ihr anhielt. Eine Frau sprach sie aus dem Fahrzeug heraus an und erklärte, dass aufgrund des Ramadan traditionell Wertgegenstände verschenkt würden. Dabei übergab sie der Geschädigten zwei augenscheinliche Goldketten sowie einen 20-Euro-Schein. Obwohl die 46-Jährige erklärte, die Geschenke nicht annehmen zu wollen, stieg die Frau aus dem Fahrzeug aus und legte ihr die Ketten um den Hals. Währenddessen entwendete sie unbemerkt eine hochwertige Goldkette der Geschädigten im Wert von etwa 1300 Euro. Anschließend stieg die Tatverdächtige wieder in das Fahrzeug ein und entfernte sich gemeinsam mit dem Fahrer. Erst später bemerkte die Geschädigte den Diebstahl.

Es liegen Personenbeschreibungen vor.

Frau: ca. 50 Jahre, etwa 170 cm groß, kräftige Statur, lange schwarze Haare, südländisch, zwei goldene Zähne im linken Oberkiefer; Mann: ca. 50 Jahre, normale Statur, kurze schwarze Haare, südländisch, schwarzer Kapuzenpullover

Bereits kurz zuvor, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizei ein ähnlicher Vorfall aus der Kloppgasse in Gau-Algesheim gemeldet. Dort wurde eine Radfahrerin aus einem silbernen Mercedes mit MY-Kennzeichen (für Mayen) heraus angesprochen. Die Beifahrerin fragte nach der Uhrzeit und versuchte, die Hand der Frau zu greifen. Die Radfahrerin reagierte misstrauisch, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Personenbeschreibungen ähneln dem Gau-Algesheimer Fall.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Trickdieben, die unter einem scheinbar freundlichen oder hilfsbereiten Vorwand körperliche Nähe suchen. Häufig versuchen Täter beim Händeschütteln, Umarmen oder beim Anlegen von Schmuck unbemerkt Armbänder, Ringe, Uhren oder Halsketten zu entwenden.

Eine ähnliche Tat ereignete sich bereits am 23.02.2026 in Mainz-Gonsenheim. Dort wurde ein 78-jähriger Mann von einem unbekannten Paar angesprochen und unter einem Vorwand umarmt. Auch ihm wurden zunächst vermeintliche Goldketten und Geld überreicht. Erst später stellte der Senior fest, dass seine Halskette und sein Armband gestohlen worden waren.

Die Polizei rät:

- Halten Sie Abstand zu unbekannten Personen, die Sie auf offener Straße ansprechen. - Lassen Sie sich nicht von Fremden berühren oder umarmen. - Seien Sie besonders vorsichtig bei vermeintlichen Geschenken oder Hilfsangeboten.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell