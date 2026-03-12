Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Reisebüro

Mainz- Neustadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 10.03.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 11.03.2026, 09:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reisebüro in der Mainzer Neustadt. Hierzu hebelten bislang unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Zugangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht sowie Schränke und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus einer Geldkassette einen geringen Bargeldbetrag im niedrigen zweistelligen Bereich sowie Unterlagen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

