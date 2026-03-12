PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: "Quishing" an E-Ladesäule - QR-Code leitet auf Phishing-Webseite weiter

Schwabenheim an der Selz (ots)

Am 09.03.2026 beabsichtigte ein Geschädigter, sein Elektrofahrzeug an einer öffentlichen Ladesäule auf dem Marktplatz in Schwabenheim an der Selz zu laden. An der Ladesäule befand sich ein augenscheinlich regulärer Aufkleber mit einem QR-Code des Anbieters "RWE", über welchen der Ladevorgang freigeschaltet werden sollte.

Der Geschädigte bemerkte zunächst nicht, dass die Ladesäule tatsächlich vom Anbieter "EWR" betrieben wird. Nach dem Scannen des QR-Codes mit seinem Smartphone wurde er nicht auf die Internetseite des Ladesäulenbetreibers weitergeleitet, sondern auf eine betrügerische Internetseite.

Im weiteren Verlauf kam es zu dem Versuch, die Kreditkarte des Geschädigten unberechtigt zu belasten. Eine Freigabe der Zahlung erfolgte jedoch nicht, sodass dem Geschädigten kein finanzieller Schaden entstand.

Weitere gleichgelagerte Fälle sind bislang nicht bekannt. Der Betreiber der Ladesäule wurde über den Sachverhalt informiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zudem erfolgte eine Spurensuche an der betroffenen Ladesäule.

Bei der Tat handelt es sich um eine Betrugsmasche, die als sogenanntes "Quishing" bezeichnet wird. Hierbei werden manipulierte oder verfälschte QR-Codes an öffentlichen Orten angebracht, die beim Scannen auf Phishing-Webseiten weiterleiten. Ziel ist es, persönliche Daten sowie Zahlungsdaten der Nutzer zu erlangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

