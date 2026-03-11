Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeug aufgebrochen - Geldbörse entwendet

Mainz- Finthen (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 10.03.2026 meldete ein Fahrzeughalter, dass es in einer Tiefgarage im Sertoriusring in Mainz zu einem Aufbruch seines geparkten Fahrzeugs gekommen sei.

Unbekannte Täter versuchten zunächst offenbar, mit einem Gegenstand zwischen Karosserie und Beifahrertür zu gelangen, um das Fahrzeug zu öffnen. Nachdem dies misslang, schlugen sie das Dreiecksfenster im hinteren Bereich der Beifahrerseite ein und öffneten anschließend die hintere Tür von innen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche mit einer Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld im zweistelligen Bereich, Debitkarten und Ausweisdokumente. Der Geschädigte stellte zudem fest, dass bereits mehrere Abbuchungen über seine EC-Karte vorgemerkt waren. Die Tiefgarage soll zum Tatzeitpunkt offen zugänglich gewesen sein. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Taschen, Rucksäcke oder sichtbar liegende Kleidung können Täter dazu verleiten, ein Fahrzeug aufzubrechen. Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab und achten Sie darauf, dass auch Fenster und Schiebedächer vollständig geschlossen sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell