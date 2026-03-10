PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Geldbörse - Polizei warnt vor Taschendieben

Mainz- Altstadt (ots)

Am Montag, den 09.03.2026, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr kam es in der Mainzer Innenstadt zum Diebstahl einer Geldbörse einer 30-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte die Geschädigte zuvor eine Bankfiliale besucht und begab sich anschließend in ein nahegelegenes Geschäft. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. In der entwendeten Geldbörse befanden sich unter anderem Ausweisdokumente sowie Bargeld. Die Geschädigte gab an, dass ihr im Geschäft aufgrund der räumlichen Enge mehrere Personen nahe gekommen seien. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In jüngster Vergangenheit traten diese Taten wiederholt auf, insbesondere in Geschäften mit hohem Kundenaufkommen und beengten Verkaufsräumen.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor Taschendiebstahl: Taschendiebe nutzen häufig Situationen mit Gedränge, beispielsweise in Geschäften, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei gehen die Täter oft arbeitsteilig vor und lenken ihre Opfer gezielt ab. Die Polizei empfiehlt daher:

   - Wertsachen möglichst nah am Körper tragen, idealerweise in 
     verschlossenen Innentaschen.
   - Hand- oder Umhängetaschen stets geschlossen und mit der 
     Verschlussseite zum Körper tragen.
   - Nur so viel Bargeld mitnehmen wie nötig.
   - Besondere Aufmerksamkeit bei Gedränge oder wenn fremde Personen 
     ungewöhnlich nah kommen.
   - Geldbörsen nicht in Außentaschen von Jacken oder Rucksäcken 
     aufbewahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker - 84-Jährige bestohlen

    Gau-Algesheim (ots) - Am Montag, 09.03.2026, kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in Gau-Algesheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 84-jährigen Frau. Nach derzeitigem Stand erhielt die Geschädigte zunächst einen Anruf von einer unbekannten Rufnummer. Ein Mann gab sich dabei als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und erklärte, dass aufgrund einer ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Zigarettenautomaten aufgebrochen- Polizei sucht Zeugen

    Mainz- Weisenau und Hartenberg-Münchfeld (ots) - In Mainz-Weisenau und im Bereich Hartenberg-Münchfeld kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Bislang wurden in der Laubenheimer Straße zwei Zigarettenautomaten durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Im Bereich Hartenberg-Münchfeld wurden bislang vier Fälle u.a. in der Hegelstraße, Am Taubertsberg, Am Gonsenheimer Spieß ...

    mehr
