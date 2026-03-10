Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Geldbörse - Polizei warnt vor Taschendieben

Mainz- Altstadt (ots)

Am Montag, den 09.03.2026, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr kam es in der Mainzer Innenstadt zum Diebstahl einer Geldbörse einer 30-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte die Geschädigte zuvor eine Bankfiliale besucht und begab sich anschließend in ein nahegelegenes Geschäft. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. In der entwendeten Geldbörse befanden sich unter anderem Ausweisdokumente sowie Bargeld. Die Geschädigte gab an, dass ihr im Geschäft aufgrund der räumlichen Enge mehrere Personen nahe gekommen seien. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In jüngster Vergangenheit traten diese Taten wiederholt auf, insbesondere in Geschäften mit hohem Kundenaufkommen und beengten Verkaufsräumen.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor Taschendiebstahl: Taschendiebe nutzen häufig Situationen mit Gedränge, beispielsweise in Geschäften, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei gehen die Täter oft arbeitsteilig vor und lenken ihre Opfer gezielt ab. Die Polizei empfiehlt daher:

- Wertsachen möglichst nah am Körper tragen, idealerweise in verschlossenen Innentaschen. - Hand- oder Umhängetaschen stets geschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper tragen. - Nur so viel Bargeld mitnehmen wie nötig. - Besondere Aufmerksamkeit bei Gedränge oder wenn fremde Personen ungewöhnlich nah kommen. - Geldbörsen nicht in Außentaschen von Jacken oder Rucksäcken aufbewahren.

