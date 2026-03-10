PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zigarettenautomaten aufgebrochen- Polizei sucht Zeugen

Mainz- Weisenau und Hartenberg-Münchfeld (ots)

In Mainz-Weisenau und im Bereich Hartenberg-Münchfeld kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Bislang wurden in der Laubenheimer Straße zwei Zigarettenautomaten durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Im Bereich Hartenberg-Münchfeld wurden bislang vier Fälle u.a. in der Hegelstraße, Am Taubertsberg, Am Gonsenheimer Spieß und in der Abraham-Lincoln-Straße gemeldet. Die Automaten wurden gewaltsam geöffnet, um die darin befindlichen Geldkassetten sowie Zigarettenschachteln zu entwenden.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen, zb. sich länger aufhaltende Personen, verdächtige Fahrzeuge oder Geräusche an oder im Umfeld von Zigarettenautomaten feststellen, teilen Sie uns dies bitte umgehend über den Notruf der Polizei mit. Wer sachdienliche Hinweise zu den bereits genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: An roter Ampel aufgefahren

    Mainz (ots) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 13:08 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 61-jähriger Autofahrer befuhr die Koblenzer Straße aus Richtung Jakob-Heinz-Straße in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße und musste an der Kreuzung aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage anhalten. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin bemerkte den ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:30

    POL-PPMZ: Raubdelikt auf Fahrradfahrer - Polizei sucht Zeugen

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Ein 31-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, dem 07.03.2026 um 21.20 Uhr Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- bzw. Radweg der Finther Landstraße in Richtung Gonsenheim, als ihm ein bislang unbekannter Mann entgegenkam und ihn zum Anhalten brachte. Der Unbekannte sprach den Fahrradfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren