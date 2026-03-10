Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zigarettenautomaten aufgebrochen- Polizei sucht Zeugen

Mainz- Weisenau und Hartenberg-Münchfeld (ots)

In Mainz-Weisenau und im Bereich Hartenberg-Münchfeld kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Bislang wurden in der Laubenheimer Straße zwei Zigarettenautomaten durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Im Bereich Hartenberg-Münchfeld wurden bislang vier Fälle u.a. in der Hegelstraße, Am Taubertsberg, Am Gonsenheimer Spieß und in der Abraham-Lincoln-Straße gemeldet. Die Automaten wurden gewaltsam geöffnet, um die darin befindlichen Geldkassetten sowie Zigarettenschachteln zu entwenden.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen, zb. sich länger aufhaltende Personen, verdächtige Fahrzeuge oder Geräusche an oder im Umfeld von Zigarettenautomaten feststellen, teilen Sie uns dies bitte umgehend über den Notruf der Polizei mit. Wer sachdienliche Hinweise zu den bereits genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250

