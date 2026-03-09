Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt auf Fahrradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Mainz-Gonsenheim (ots)

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, dem 07.03.2026 um 21.20 Uhr Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- bzw. Radweg der Finther Landstraße in Richtung Gonsenheim, als ihm ein bislang unbekannter Mann entgegenkam und ihn zum Anhalten brachte. Der Unbekannte sprach den Fahrradfahrer zunächst auf eine fehlende Fahrradbeleuchtung an und forderte ihn auf, seine Personalien herauszugeben sowie ihn zur Polizei zu begleiten. Der Geschädigte lehnte dies ab und setzte seine Fahrt fort. Der Täter lief dem Mann daraufhin hinterher, woraufhin der 31-Jährige erneut anhielt. In der Folge bedrohte der Unbekannte den Geschädigten in aggressiver Weise damit, ihn schwer zu verletzen, und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies. Aus Angst übergab der Geschädigte dem Täter schließlich sein Portemonnaie. Der Täter entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Geschädigte blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb die Person wie folgt:

- männlich - helle Haut - etwa 20 bis 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - kein Bart - bekleidet mit dunkler Kappe, dunkler Jacke und dunkler Hose - sprach akzentfreies Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell