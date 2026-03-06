Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Mehrere Einsätze ab dem frühen Nachmittag

Die Feuerwehr Dinslaken wurde ab dem frühen Nachmittag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Zunächst rückten die Einsatzkräfte zu einem Heckenbrand an der Otto-Lilienthal-Straße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Hecke bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend ein Strahlrohr vor und konnte das Feuer schnell löschen. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage erfolgreich verhindert. Kurz nach Abschluss dieses Einsatzes wurden die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Krankenhaus an der Dr.-Otto-Seidel-Straße gerufen. Die Erkundung vor Ort ergab, dass Wasserdampf die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht erforderlich. Während dieses Einsatzes ging bereits die nächste Meldung bei der Leitstelle ein. Im Bereich des Bergparks sollte es zu einem Brand gekommen sein. Die Einsatzleitung entsandte umgehend ein Fahrzeug von der Einsatzstelle am Krankenhaus zur gemeldeten Adresse. Noch auf der Anfahrt meldete eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, dass es sich nicht um ein Schadenfeuer handelte, sondern lediglich gegrillt wurde. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden. An den Einsätzen beteiligt waren Kräfte der Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld und Eppinghoven, die Informations- und Kommunikationseinheit (IUK), die Hauptwache sowie der Rettungsdienst.

