FW Dinslaken: Test der Notfallinformationspunkte in Dinslaken liefert wichtige Erkenntnisse

Dinslaken (ots)

Am heutigen Samstag führte die Feuerwehr Dinslaken eine Übung für den Ausfall des Notrufs 112 erfolgreich durch. Ziel der Übung war es, die Einsatzabläufe sowie die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der vorgesehenen Notfallinformationspunkte unter realistischen Bedingungen zu überprüfen.

Notfallinformationspunkte dienen Bürger*innen im Falle großflächiger Stromausfälle oder anderen Krisensituationen als zentrale Anlaufstellen. Dort erhalten Sie aktuelle und verlässliche Informationen der Stadt und können bei Bedarf Hilfe anfordern.

Das Ergebnis fällt positiv aus: Sämtliche NIP waren nach wenigen Minuten besetzt, sodass die geplanten Abläufe, wie vorgesehen umgesetzt werden konnten. Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der Erreichbarkeit von Feuerwehr und Rettungsdienst geleistet.

Die Feuerwehr Dinslaken bedankt sich ausdrücklich bei allen beteiligten Kräften für ihre Teilnahme, Disziplin und das Engagement.

Erkenntnisse für den 24-Stunden Betrieb, in Hinsicht auf Notstromversorgung und Kräfteansatz, wurden gewonnen und werden in die Weiterentwicklung des Konzeptes fließen.

Nach der Übung erfolgte eine gemeinsame Auswertung mit allen Beteiligten.

