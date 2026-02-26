FW Dinslaken: Evaluierung der Notfallinformationspunkte der Stadt Dinslaken

Feuerwehr Dinslaken

Die Stadt Dinslaken plant die Evaluierung ihrer Notfallinformationspunkte (NIP) im gesamten Stadtgebiet. Ziel der Maßnahme ist es, die Standorte und Ausstattung dieser wichtigen Einrichtungen an aktuelle Anforderungen des Bevölkerungsschutzes anzupassen. Notfallinformationspunkte dienen Bürger*innen im Falle großflächiger Stromausfälle oder anderen Krisensituationen als zentrale Anlaufstellen. Dort erhalten sie aktuelle und verlässliche Informationen der Stadt und können bei Bedarf Hilfe anfordern oder wichtige Anliegen an die Einsatzkräfte weitergeben. Die Notfallinformationspunkte werden nur im Katastrophen- oder Krisenfall besetzt. Dann stehen Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie der Feuerwehr bereit, um Bürger*innen mit Informationen zu versorgen und deren Anliegen aufzunehmen. Zur Vorbereitung auf einen möglichen Ernstfall und zur Evaluierung des NIP-Konzeptes führen wir am 28.02.2026 eine groß angelegte Übung durch. Dabei wird die Funktionsweise der Notfallinformationspunkte in realitätsnahen Szenarien überprüft und der Ablauf weiter optimiert. Mit dieser Maßnahme stärkt die Stadt Dinslaken weiter die Krisenvorsorge, um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein sowie die verlässliche Informationsweitergabe an die Bevölkerung im Notfall. Nach erfolgreicher Evaluierung des Konzeptes werden die Notfallinformationspunkte bekannt gegeben.

